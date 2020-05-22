Крымчан предупредили о ночных заморозках в эти выходные

22 Май 2020 2020-05-22T17:05:00+03:00

Столбик термометра может опуститься до -3 градусов

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В степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки, сообщают в пресс-службе МЧС РК. Столбик термометра может опуститься до отметки -3 градуса.

Крымчан предупреждают, что в этот период высок риск возникновения пожаров, а также аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Помимо этого есть вероятность гибели сельхоз культур.

Людям советуют не отапливать дома и квартиры газовыми плитами и отложить походы в лес и горы.

Также жителям и гостям полуострова стоит утеплиться, а водителям по возможности пока не пользоваться личными авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU