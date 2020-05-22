2020-05-22T17:38:07+03:00
Происшествия

Джанкоец скинул мать с четвертого этажа и получил около 10 лет колонии

Его признали виновным в покушении на убийство
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Житель Джанкоя сядет в тюрьму на 9 лет и 10 месяцев за покушение на убийство матери, сообщили в пресс-службе местного районного суда.

По материалам дела, семейная ссора между матерью и сыном произошла в ноябре прошлого года. 35-летний мужчина ударил свою родственницу в область головы и туловища.

- У ранее судимого сына возник преступный умысел, направленный на причинение смерти своей 58-летней матери. Реализуя свои намерения, сын поволок ее и перекинул через ограждение балкона, - рассказали в суде.

Женщина выпала из окна четвертого этажа. Она выжила, но получила множественные переломы, теперь не может ходить.

Подсудимый во время заседания не признал свою вину, а сказал, что мать хотела покончить с собой. Он заявил, что пытался снять ее с балкона, но удержать не смог.

В пресс-службе суда сообщили, что доводы подсудимого не совпадают с показаниями самой потерпевшей. Вину мужчины также подтверждают и другие доказательства, изложенные во время заседания.

Мужчина, покалечивший мать, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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