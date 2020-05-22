2020-05-22T17:45:20+03:00
Общество

Россияне начали массово бронировать авиабилеты в Крым на июнь

Спрос на авиабилеты до Симферополя вырос уже на прошлой неделе
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Спрос на авиабилеты до Симферополя вырос уже на прошлой неделе.Спрос на авиабилеты до Симферополя вырос уже на прошлой неделе.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Во второй половине мая россияне заинтересовались бронированием авиабилетов. Спрос увеличился на прошлой неделе, сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру. Самым популярным направлением для россиян стал Крым.

Первый летний месяц несильно ударит по кошельку туристов. По сравнению с прошлым годом, цена на авиабилеты практически не изменилась – на перелет туда и обратно путешественник потратит 16 тысяч 145 рублей.

Преимущество за южными направлениями, как показывает аналитика. Около двадцати процентов всех проданных билетов на июнь – маршруты МоскваСимферополь и Санкт-Петербург – Симферополь.

Поток туристов на рейсы Москва – Симферополь увеличился на тридцать процентов по сравнению с июнем 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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