Россияне начали массово бронировать авиабилеты в Крым на июнь

22 Май 2020 2020-05-22T17:45:20+03:00

Спрос на авиабилеты до Симферополя вырос уже на прошлой неделе. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Спрос на авиабилеты до Симферополя вырос уже на прошлой неделе

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Во второй половине мая россияне заинтересовались бронированием авиабилетов. Спрос увеличился на прошлой неделе, сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру. Самым популярным направлением для россиян стал Крым.

Первый летний месяц несильно ударит по кошельку туристов. По сравнению с прошлым годом, цена на авиабилеты практически не изменилась – на перелет туда и обратно путешественник потратит 16 тысяч 145 рублей.

Преимущество за южными направлениями, как показывает аналитика. Около двадцати процентов всех проданных билетов на июнь – маршруты Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь.

Поток туристов на рейсы Москва – Симферополь увеличился на тридцать процентов по сравнению с июнем 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU