Госдума приняла в третьем чтении законопроект по возврату денег туристам за сорванный отдых

22 Май 2020 2020-05-22T18:12:25+03:00

Бронь можно перенести на следующий год

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Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об особенностях переноса или возврата туристам средств за не использованный отдых. Российское правительство получило право устанавливать на 2020-21 годы особенности переноса либо отмены забронированных мест в гостинице или пансионате.

Документ предусматривает возможность гарантий и обязательств по переносу отдыха на согласованные даты и при аналогичных условиях. При этом если туриста не устраивает такой вариант, по окончании периода действия переноса дат средство размещения вернет деньги. Механизм выполнения обязательств и порядок переноса правительство определит после подписания законопроекта президентом.

- Мы совместно с крымским бизнесом надеемся, что принятый закон сохранит баланс интересов и позволит представителям отрасли сохраниться в условиях кризиса, — цитирует министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко Крымское информационное агентство.

По данным Минкурортов, только за апрель-май суммы возвратов для крымских средств размещения составляют 1,3 миллиарда рублей, за летние месяцы — более 10 миллиардов. Принятый закон позволит туристическим предприятиям сберечь бизнес и при этом соблюсти права и интересы туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU