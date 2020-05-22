2020-05-22T18:11:08+03:00
Общество

14 тысяч доз и до 20-ти лет тюрьмы: В Крыму накрыли банду наркодилеров

«Перевалочная база» наркодельцов располагалась в Молодежном
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по РКФото: пресс-служба МВД по РК
Изменить размер текста:

В Крыму будут судить главарей крупной группировки, которая распространяла синтетические наркотики на полуострове. В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что уголовное дело передано в суд.

По данным правоохранителей, за время своей преступной деятельности двое наркодилеров создали целую сеть клиентов. Крымская молодежь по интернету заказывала «N-метилэфедрон» и наркотики амфетаминовой группы.

При этом схемы наркотрафика хорошо маскировались - главари банды использовали для расчетов криптовалюту и безналичный расчет через интернет-кошельки.

Полицейские осмотрели машину организаторов наркоторговли и обнаружили несколько пакетов с множеством расфасованных доз для сбыта.

«Перевалочная база» наркодельцов располагалась в Молодежном (Симферопольский район).

- Сотрудники УКОН МВД по РК были обнаружили почти 1,5 кг высокотоксичных синтетических наркотиков, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители обследовали места «закладок», в которых перед этим заложили пакеты с порошками. В первых 11-ти тайниках они нашли больше 0,5 кг запрещенных веществ. по оценкам экспертов, это около 14 тысяч среднеразовых доз.

Против главарей ОПГ возбудили уголовные дела по нескольким эпизодам - за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Каждый из организаторов «бизнеса» получит до 20 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пляже в Севастополе объявили карантин и отгородили его забором
Официальная безработица в Крыму выросла в 5 раз
Госдума приняла в третьем чтении законопроект по возврату денег туристам за сорванный отдых
14 тысяч доз и до 20-ти лет тюрьмы: В Крыму накрыли банду наркодилеров
Россияне начали массово бронировать авиабилеты в Крым на июнь
Джанкоец скинул мать с четвертого этажа и получил около 10 лет колонии
Крымчан предупредили о ночных заморозках в эти выходные
Появились фото котов, охраняющих картинную галерею в Феодосии
Из-за нарушения санитарных норм в Крыму временно закрыли 4 предприятия
В Крыму за минувшие сутки в обсерваторах оказались 15 приезжих
На Украине от рака скончался бывший глава Совета министров Крыма
Выпускники Крыма получат свои аттестаты в начале июля
В Ялте масочный режим соблюдает только каждый третий житель
Уже с июля жителя Крыма начнут больше платить за свет
Оперштаб в Совмине перейдет на еженедельный разбор по стройкам
В Крыму оштрафовали иностранца за нарушение режима самоизоляции