14 тысяч доз и до 20-ти лет тюрьмы: В Крыму накрыли банду наркодилеров

22 Май 2020 2020-05-22T18:11:08+03:00

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В Крыму будут судить главарей крупной группировки, которая распространяла синтетические наркотики на полуострове. В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что уголовное дело передано в суд.

По данным правоохранителей, за время своей преступной деятельности двое наркодилеров создали целую сеть клиентов. Крымская молодежь по интернету заказывала «N-метилэфедрон» и наркотики амфетаминовой группы.

При этом схемы наркотрафика хорошо маскировались - главари банды использовали для расчетов криптовалюту и безналичный расчет через интернет-кошельки.

Полицейские осмотрели машину организаторов наркоторговли и обнаружили несколько пакетов с множеством расфасованных доз для сбыта.

«Перевалочная база» наркодельцов располагалась в Молодежном (Симферопольский район).

- Сотрудники УКОН МВД по РК были обнаружили почти 1,5 кг высокотоксичных синтетических наркотиков, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители обследовали места «закладок», в которых перед этим заложили пакеты с порошками. В первых 11-ти тайниках они нашли больше 0,5 кг запрещенных веществ. по оценкам экспертов, это около 14 тысяч среднеразовых доз.

Против главарей ОПГ возбудили уголовные дела по нескольким эпизодам - за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Каждый из организаторов «бизнеса» получит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU