Официальная безработица в Крыму выросла в 5 раз

22 Май 2020 2020-05-22T18:23:06+03:00

Безработица за время карантина выросла в Крыму в 5 раз

Вместо 5 тысяч до коронавируса, сегодня в поиске работы почти 25 тысяч крымчан

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За время режима повышенной готовности из-за коронавируса на портале «Работа в России» зарегистрировались 19 515 крымчан.

В целом к середине мая на учете в качестве безработных оказались 24 936 человек, пишет «Крымская газета».

Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на начало мая составил 1,6 человека на вакансию. В прошлом году на это время он составлял всего 0,5 человека на вакансию.

При этом уровень трудоустройства обратившихся граждан на конец апреля в этом году составил 20,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU