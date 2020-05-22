Официальная безработица в Крыму выросла в 5 раз
За время режима повышенной готовности из-за коронавируса на портале «Работа в России» зарегистрировались 19 515 крымчан.
В целом к середине мая на учете в качестве безработных оказались 24 936 человек, пишет «Крымская газета».
Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на начало мая составил 1,6 человека на вакансию. В прошлом году на это время он составлял всего 0,5 человека на вакансию.
При этом уровень трудоустройства обратившихся граждан на конец апреля в этом году составил 20,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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