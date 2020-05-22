2020-05-22T18:23:06+03:00
Общество

Официальная безработица в Крыму выросла в 5 раз

Вместо 5 тысяч до коронавируса, сегодня в поиске работы почти 25 тысяч крымчан
Анна КИРИЕНКО
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Безработица за время карантина выросла в Крыму в 5 разБезработица за время карантина выросла в Крыму в 5 раз
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За время режима повышенной готовности из-за коронавируса на портале «Работа в России» зарегистрировались 19 515 крымчан.

В целом к середине мая на учете в качестве безработных оказались 24 936 человек, пишет «Крымская газета».

Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на начало мая составил 1,6 человека на вакансию. В прошлом году на это время он составлял всего 0,5 человека на вакансию.

При этом уровень трудоустройства обратившихся граждан на конец апреля в этом году составил 20,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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