2020-05-22T18:40:50+03:00
Общество

На пляже в Севастополе объявили карантин и отгородили его забором

Ограждение установлено ради безопасности севастопольцев и спокойствия яхтсменов
Анна КИРИЕНКО
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Забор охраняет карантин на отдельно взятой территории яхт-клуба. Фото: ForPostЗабор охраняет карантин на отдельно взятой территории яхт-клуба. Фото: ForPost
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В Севастополе яхт-клуб объявил карантин на прилегающей территории и отгородился забором. В изолированную зону попал единственный проход к морю, сообщает ForPost.

Яхт-клуб «Юг», со слов его представителя, действительно установил забор возле парка Победы и загородил проход к морю на дикий пляж. Причина в столкновениях с отдыхающей молодежью, которая под воздействием горячительных напитков норовила попасть под моторную лодку.

После снятия карантина забор пообещали демонтировать и обустроить дорожку к морю, минуя лодочную стоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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