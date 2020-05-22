На пляже в Севастополе объявили карантин и отгородили его забором

22 Май 2020 2020-05-22T18:40:50+03:00

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В Севастополе яхт-клуб объявил карантин на прилегающей территории и отгородился забором. В изолированную зону попал единственный проход к морю, сообщает ForPost.

Яхт-клуб «Юг», со слов его представителя, действительно установил забор возле парка Победы и загородил проход к морю на дикий пляж. Причина в столкновениях с отдыхающей молодежью, которая под воздействием горячительных напитков норовила попасть под моторную лодку.

После снятия карантина забор пообещали демонтировать и обустроить дорожку к морю, минуя лодочную стоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU