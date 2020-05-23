Погода в Крыму на 23 мая: дождливо и тепло до +17

23 Май 2020 2020-05-23T06:06:07+03:00

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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23 мая в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU