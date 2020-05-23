Погода в Крыму на 23 мая: дождливо и тепло до +17
23 мая в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU