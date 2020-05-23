2020-05-23T09:56:58+03:00
Происшествия

В Керчи пьяный подросток свалился со скалы

Мальчишку увезла скорая
Анастасия ЖУКОВА
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Подростка увезла скорая помощьПодростка увезла скорая помощьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Керчи подросток упал со скалы в районе пансионата «Москва-Крым». Об этом КП-Крым сообщил информированный источник.

Подросток упал и получил травмы примерно в 4-5 часов утра. Его увезли на карете скорой помощи. По данным источника КП-Крым, парнишка был пьян.

Напомним, 22 мая в Крыму прозвенел последний звонок. Его проводили в режиме онлайн из-за угрозы коронавируса, все привычные торжественные линейки и выпускные отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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