В Керчи пьяный подросток свалился со скалы

23 Май 2020 2020-05-23T09:56:58+03:00

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В Керчи подросток упал со скалы в районе пансионата «Москва-Крым». Об этом КП-Крым сообщил информированный источник.

Подросток упал и получил травмы примерно в 4-5 часов утра. Его увезли на карете скорой помощи. По данным источника КП-Крым, парнишка был пьян.

Напомним, 22 мая в Крыму прозвенел последний звонок. Его проводили в режиме онлайн из-за угрозы коронавируса, все привычные торжественные линейки и выпускные отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU