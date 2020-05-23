2020-05-23T10:05:20+03:00
Экономика

Крымский суд на месяц закрыл парикмахерскую из-за отсутствия халатов и дозатора с антисептиком

Предприниматель формально вела журналы измерения температуры и не проводила дезинфекцию должным образом
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму закрыли парикмахерскую на 30 сутокВ Крыму закрыли парикмахерскую на 30 сутокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Нижнегорском районе суд приостановил деятельность парикмахерской на 30 суток за нарушения санитарных норм, установленных из-за угрозы коронавируса.

Так, проверка выявила, что в парикмахерской формально вели журналы измерения температуры и работы ультрафиолетовой бактерицидной лампы, не оборудовали отдельную комнату для приема пищи с раковиной для мытья рук, а также дозатором с антисептиком.

Кроме того, в парикмахерской не проводили дезинфекцию дверных ручек, выключателей, а также инструментов после каждого клиента, не обеспечили мастеров медицинскими халатами, шапочками и пижамами. Не было и помещения для хранения уборочного инвентаря.

Суд признал владельца парикмахерской - индивидуального предпринимателя - виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, деятельность салона приостановили на 30 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению, передает пресс-служба Нижнегорского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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