Крымский суд на месяц закрыл парикмахерскую из-за отсутствия халатов и дозатора с антисептиком
В Нижнегорском районе суд приостановил деятельность парикмахерской на 30 суток за нарушения санитарных норм, установленных из-за угрозы коронавируса.
Так, проверка выявила, что в парикмахерской формально вели журналы измерения температуры и работы ультрафиолетовой бактерицидной лампы, не оборудовали отдельную комнату для приема пищи с раковиной для мытья рук, а также дозатором с антисептиком.
Кроме того, в парикмахерской не проводили дезинфекцию дверных ручек, выключателей, а также инструментов после каждого клиента, не обеспечили мастеров медицинскими халатами, шапочками и пижамами. Не было и помещения для хранения уборочного инвентаря.
Суд признал владельца парикмахерской - индивидуального предпринимателя - виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, деятельность салона приостановили на 30 суток.
Постановление подлежит немедленному исполнению, передает пресс-служба Нижнегорского районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU