2020-05-23T10:11:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму коронавирус нашли еще у двух человек за последние сутки

Одна из них - жительница Санкт-Петербурга, приехавшая на полуостров
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму по состоянию на утро 22 мая зарегистрировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Один пациент - из Симферополя, другая пациентка - жительница Санкт-Петербурга, приехавшая на полуостров.

Оба они находились в обсерваторах под медицинским наблюдением, поэтому контактных лиц нет.

- Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму с начала пандемии зарегистрировали 326 случаев заражения коронавирусом, из них 152 человека уже выздоровели, остальные - продолжают лечение. Пятеро пациентов - в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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