В Крыму коронавирус нашли еще у двух человек за последние сутки
В Крыму по состоянию на утро 22 мая зарегистрировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Один пациент - из Симферополя, другая пациентка - жительница Санкт-Петербурга, приехавшая на полуостров.
Оба они находились в обсерваторах под медицинским наблюдением, поэтому контактных лиц нет.
- Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.
В Крыму с начала пандемии зарегистрировали 326 случаев заражения коронавирусом, из них 152 человека уже выздоровели, остальные - продолжают лечение. Пятеро пациентов - в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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