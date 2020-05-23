Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей

23 Май 2020 2020-05-23T11:08:02+03:00

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Через Крымский мост за минувшие сутки не пропустили 75 автомобилей - это максимальное количество отказов во въезде со стороны правоохранителей с момента установки блокпоста.

- 2672 единицы [транспорта] вчера прибыли через Крымский мост, из них 75 - рекордное число - пропущены не были. То есть мы фиксируем, что без причины люди едут, - рассказал на заседании оперативного штаба замруководителя МВД по РК Александр Смаглин.

Из Крыма за прошедшие сутки выехали 3038 автомобилей. Полицейские не выпустили 25 машин.

- Не было основания для выезда, - разъяснил Александр Смаглин.

Тем временем мобильные группы проверяют квартиры и дома, где должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию приезжие, у которых есть жилье в Крыму. За сутки полиция проверила 193 таких адресов, нарушений не выявили: все сидят дома.

Напомним, приезжие, у которых нет своего жилья в регионе, отправляются в обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU