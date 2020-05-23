Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию

23 Май 2020 2020-05-23T11:28:43+03:00

Гражданам старше 65 лет все еще положено сидеть дома

Изменить размер текста: A A

В Крыму за прошедшие сутки полиция обнаружила на улицах 19 пожилых людей, которые не соблюдают самоизоляцию (а для граждан в возрасте 65+ обязательный домашний режим все еще сохраняется). Их проанкетировали и сопроводили домой.

Как сообщил на заседании оперативного штаба замруководителя МВД по РК Александр Смаглин, также полицейские за сутки составили 13 админпротоколов на нарушителей режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, 2 протокола – на родителей, чьи дети находились в общественных местах без сопровождения взрослых, и еще 1 протокол – в отношении иностранца.

Кроме того, сотрудники МВД проверили 371 объект хозяйственной деятельности, нарушений не было. Еще успели посетить 260 человек, которых Роспотребнадзор обязал соблюдать режим самоизоляции, все они тоже оказались дома.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU