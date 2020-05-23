2020-05-23T11:28:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию

Гражданам старше 65 лет все еще положено сидеть дома
Анастасия ЖУКОВА
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Полицейские ежедневно выходят в рейдыПолицейские ежедневно выходят в рейдыФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму за прошедшие сутки полиция обнаружила на улицах 19 пожилых людей, которые не соблюдают самоизоляцию (а для граждан в возрасте 65+ обязательный домашний режим все еще сохраняется). Их проанкетировали и сопроводили домой.

Как сообщил на заседании оперативного штаба замруководителя МВД по РК Александр Смаглин, также полицейские за сутки составили 13 админпротоколов на нарушителей режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, 2 протокола – на родителей, чьи дети находились в общественных местах без сопровождения взрослых, и еще 1 протокол – в отношении иностранца.

Кроме того, сотрудники МВД проверили 371 объект хозяйственной деятельности, нарушений не было. Еще успели посетить 260 человек, которых Роспотребнадзор обязал соблюдать режим самоизоляции, все они тоже оказались дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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