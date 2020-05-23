Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
В Крыму за последнюю неделю выросло количество проводимых тестов на коронавирус.
- Число исследований было не ниже 1200-1100 за сутки, это позволило значительно повысить уровень тестирования. На территории Республики Крым показатель тестирования на 100 тысяч населения увеличился в 2,1 раза, это довольно неплохой показатель, который позволит нам понимать ситуацию, складывающуюся на территории полуострова, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Тесты на коронавирус сейчас проводят 4 лаборатории Крыма: Крымская противочумная станция Роспотребнадзора, лаборатория ФМБА, а также две лаборатории Минздрава РК (в Республиканской детской клинической больнице и Республиканской детской инфекционной больнице).
Также начали отбирать пробы коммерческие лаборатории, но их доля в общем объеме проводимых тестов невелика. Так, за минувшие сутки они взяли на анализ материалы всего у 58 человек.
- Мы отмечаем, что, несмотря на значительное увеличение объема тестирования, количество выявляемых лиц остается практических неизменным по сравнению с тем периодом, когда уровень тестирования у нас был несколько ниже, - заключила Наталья Пеньковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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