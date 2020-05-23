23 Май 2020 2020-05-23T13:52:53+03:00

В этом году самым главным организатором отдыха является Роспотребнадзор. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Но для успешной работы в турбизнесе нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора

Изменить размер текста: A A

Несмотря на коронавирус, в крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон, хотя некоторые туристы переносят отдых на другие даты. Об этом КП-Крым сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, индустрия туризма столкнулась с серьезными требованиями от Роспотребнадзора, которые нелегко выполнять, а без их соблюдения невозможно работать.

- Открыть туристический сезон можно на всем юге страны. Но есть Роспотребнадзор, который на семи страницах выдал требования к туристическим объектам, - подчеркнул депутат.

Также он добавил, что важным вопросом остается возобновление транспортного сообщения с полуостровом. И это тоже пока в ведении Роспотребнадзора.

По словам Алексея Черняка, до конца месяца этот вопрос должны решить на федеральном уровне.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU