2020-05-23T13:52:53+03:00
Общество

В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон

Но для успешной работы в турбизнесе нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В этом году самым главным организатором отдыха является Роспотребнадзор.В этом году самым главным организатором отдыха является Роспотребнадзор.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Несмотря на коронавирус, в крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон, хотя некоторые туристы переносят отдых на другие даты. Об этом КП-Крым сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, индустрия туризма столкнулась с серьезными требованиями от Роспотребнадзора, которые нелегко выполнять, а без их соблюдения невозможно работать.

- Открыть туристический сезон можно на всем юге страны. Но есть Роспотребнадзор, который на семи страницах выдал требования к туристическим объектам, - подчеркнул депутат.

Также он добавил, что важным вопросом остается возобновление транспортного сообщения с полуостровом. И это тоже пока в ведении Роспотребнадзора.

По словам Алексея Черняка, до конца месяца этот вопрос должны решить на федеральном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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