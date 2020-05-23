Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

23 Май 2020 2020-05-23T15:13:58+03:00

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Украина, США, Эстония и Великобритания отказались участвовать в заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Крыму, по «формуле Арриа», которое инициировала Россия. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что, несмотря на отсутствие некоторых участников, с помощью такого заседания можно донести правду о жизни на полуострове до международного сообщества.

- Это как раз тот случай, когда правда глаза колет. Тем не менее, крымчане, которые выступали в ООН в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. - Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех.

Также Сергей Аксенов поблагодарил МИД России за работу по развенчиванию мифов в отношении Крыма.

В заседании приняли участие глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, крымский журналист Александр Макарь и другие представители общественности полуострова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Недавно популярный американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт крымского телеканала Крым24. Журналисты потеряли большой видеоархив и порядка 30 тысяч подписчиков. В МИД РФ решительно осудили это ограничение свободы слова.

ИСТОЧНИК KP.RU