2020-05-23T17:42:43+03:00
Происшествия

Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели

Сотрудники МЧС передали его медикам [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: МЧС по РКФото: МЧС по РК
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В Крыму спасли мужчину, застрявшего в илистом дне реки Суук-Су под Судаком, в районе мыса Алчак-Кая.

Как гражданин оказался там - не сообщается. О том, что нужна помощь, спасателям сообщили днем 22 мая, в 12.40.

На место немедленно выехали пятеро спасателей из судакского отряда «КРЫМ-СПАС».

- Спасатели в костюмах «Стрелец» спустились к пострадавшему. С помощью веревки извлекли его на берег. После чего на носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. В МЧС отметили, что у мужчины было переохлаждение, он провел в грязи около 5 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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