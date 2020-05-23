Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями

23 Май 2020 2020-05-23T18:10:43+03:00

На грунтовой дороге, ведущей к полю близ Терновки, образовалась пробка из желающих сделать кадр [фото]

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В субботу, 23 мая, крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями. Сотни людей, сотни машин, настоящие пробки на грунтовой дорожке - вот что происходит вечером выходного дня в районе села Терновка (Севастополь).

Машины окружили полеФото: Михаил ПАТЛИС

Одномоментно на маковом поле КП-Крым насчитала более 100 автомобилей и порядка 250 человек, которые устроили фотосессию в окружении ярких красных цветов.

В Крыму начался "маковый сезон. Успеть бы!Фото: Михаил ПАТЛИС

На узенькой грунтовой дороге, ведущей к полям, образовалась настоящая пробка. Машины стояли без движения по 20-30 минут.

Пробка на грунтовкеФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU