Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
В субботу, 23 мая, крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями. Сотни людей, сотни машин, настоящие пробки на грунтовой дорожке - вот что происходит вечером выходного дня в районе села Терновка (Севастополь).
Машины окружили полеФото: Михаил ПАТЛИС
Одномоментно на маковом поле КП-Крым насчитала более 100 автомобилей и порядка 250 человек, которые устроили фотосессию в окружении ярких красных цветов.
В Крыму начался "маковый сезон. Успеть бы!Фото: Михаил ПАТЛИС
На узенькой грунтовой дороге, ведущей к полям, образовалась настоящая пробка. Машины стояли без движения по 20-30 минут.
Пробка на грунтовкеФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU