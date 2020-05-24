Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
24 мая на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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