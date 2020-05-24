Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор

24 Май 2020 2020-05-24T12:07:41+03:00

Если гражданин не оплатит обсерватор, то всю сумму истребуют в судебном порядке.

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Все приезжающие в Крым жители других субъектов РФ, которые не имеют подтвержденной причины визита на полуостров, обяжут платить за пребывание в обсерваторе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Жители других субъектов Российской Федерации, которые по личным делам, не касающимся органов государственной власти, приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счет. Если жители не смогут заплатить сразу, после выписки из обсерватора будут готовиться иски в суд, чтобы взыскать с гражданину полную сумму. Надо это прекращать. Мы с удовольствием ждем граждан России, но только в курортный сезон, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Строители-вахтовики и работники частных компаний, которых отправили в Крым в командировку, тоже на две недели отправятся в частный обсерватор. Счет за пребывание потом выставят работодателям.

Исключение составят лишь командировки от органов государственной власти России, подчеркнул Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU