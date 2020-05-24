2020-05-24T12:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор

Исключение составят лишь сотрудники, отправленные на полуостровов органами госвласти России
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Если гражданин не оплатит обсерватор, то всю сумму истребуют в судебном порядке.Если гражданин не оплатит обсерватор, то всю сумму истребуют в судебном порядке.
Изменить размер текста:

Все приезжающие в Крым жители других субъектов РФ, которые не имеют подтвержденной причины визита на полуостров, обяжут платить за пребывание в обсерваторе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Жители других субъектов Российской Федерации, которые по личным делам, не касающимся органов государственной власти, приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счет. Если жители не смогут заплатить сразу, после выписки из обсерватора будут готовиться иски в суд, чтобы взыскать с гражданину полную сумму. Надо это прекращать. Мы с удовольствием ждем граждан России, но только в курортный сезон, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Строители-вахтовики и работники частных компаний, которых отправили в Крым в командировку, тоже на две недели отправятся в частный обсерватор. Счет за пребывание потом выставят работодателям.

Исключение составят лишь командировки от органов государственной власти России, подчеркнул Сергей Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму готовы к снятию первого этапа ограничений из-за коронавируса
Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»
Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей