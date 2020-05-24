2020-05-24T14:27:14+03:00
Общество

Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»

Если лагерь откроют в этом году, то в первую смену поедут более тысячи детей
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Отдыхать в "Артеке" смогут только дети из Крыма.Отдыхать в "Артеке" смогут только дети из Крыма.
Изменить размер текста:

Крымские власти начали готовить список детей для оздоровления в МДЦ «Артек» в текущем году, рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская.

- Мы начали работу совместно с Министерством образования и муниципалитетами, касающуюся подготовке списка детей для оздоровления в детском лагере «Артек». Конечно, дети смогут отдыхать только в том случае, если нам разрешат открыть лагерь для отдыха. - уточнила Елена Романовская.

Главным и обязательным условием для отдыха в «Артеке» в этом году будет отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Также будет учитываться успеваемость в школе, участие в различных олимпиадах, спортивных секциях и общественная активность.

Если «Артек» все же откроется в этом году, то в первую смену поедут 1200 детей из Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму готовы к снятию первого этапа ограничений из-за коронавируса
Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»
Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей