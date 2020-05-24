Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»

24 Май 2020 2020-05-24T14:27:14+03:00

Отдыхать в "Артеке" смогут только дети из Крыма.

Если лагерь откроют в этом году, то в первую смену поедут более тысячи детей

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Крымские власти начали готовить список детей для оздоровления в МДЦ «Артек» в текущем году, рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская.

- Мы начали работу совместно с Министерством образования и муниципалитетами, касающуюся подготовке списка детей для оздоровления в детском лагере «Артек». Конечно, дети смогут отдыхать только в том случае, если нам разрешат открыть лагерь для отдыха. - уточнила Елена Романовская.

Главным и обязательным условием для отдыха в «Артеке» в этом году будет отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Также будет учитываться успеваемость в школе, участие в различных олимпиадах, спортивных секциях и общественная активность.

Если «Артек» все же откроется в этом году, то в первую смену поедут 1200 детей из Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU