Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»
Крымские власти начали готовить список детей для оздоровления в МДЦ «Артек» в текущем году, рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская.
- Мы начали работу совместно с Министерством образования и муниципалитетами, касающуюся подготовке списка детей для оздоровления в детском лагере «Артек». Конечно, дети смогут отдыхать только в том случае, если нам разрешат открыть лагерь для отдыха. - уточнила Елена Романовская.
Главным и обязательным условием для отдыха в «Артеке» в этом году будет отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Также будет учитываться успеваемость в школе, участие в различных олимпиадах, спортивных секциях и общественная активность.
Если «Артек» все же откроется в этом году, то в первую смену поедут 1200 детей из Крыма.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU