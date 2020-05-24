В Симферополе вновь заработали фермерские ярмарки

24 Май 2020 2020-05-24T17:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе возобновили работу традиционные фермерские ярмарки.

- Сегодня на трех площадках столицы - на торговых площадках улиц Залесская и Героев Сталинграда, а также на ГРЭСе - можно приобрести у сельхозтоваропроизводителей самые вкусные и полезные продукты питания по ценам, ниже рыночных, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на странице в Facebook.

На ярмарке продавали 50 тонн сельскозозяйственной продукции из Сакского, Симферопольского Черноморского, Джанкойского Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Торговлю контролировали сотрудники Минсельхоза Крыма, Минпрома РК и администрации Симферополя. Реализаторы соблюдали все санитарные требования Росотребнадзора и Минздрава Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU