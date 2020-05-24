2020-05-24T17:08:18+03:00
Общество

В Симферополе вновь заработали фермерские ярмарки

Реализаторы строго соблюдают санитарные нормы Роспотребнадзора
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Минсельзоз КрымаФото: Минсельзоз Крыма
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В Симферополе возобновили работу традиционные фермерские ярмарки.

- Сегодня на трех площадках столицы - на торговых площадках улиц Залесская и Героев Сталинграда, а также на ГРЭСе - можно приобрести у сельхозтоваропроизводителей самые вкусные и полезные продукты питания по ценам, ниже рыночных, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на странице в Facebook.

На ярмарке продавали 50 тонн сельскозозяйственной продукции из Сакского, Симферопольского Черноморского, Джанкойского Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Торговлю контролировали сотрудники Минсельхоза Крыма, Минпрома РК и администрации Симферополя. Реализаторы соблюдали все санитарные требования Росотребнадзора и Минздрава Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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