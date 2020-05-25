В Алуште вход на пляж заколотили досками
Набережная - это главная достопримечательность и визитная карточка Алушты. Невозможно побывать в городе и не прогуляться по закованному в бетон берегу Черного моря.
Дети и взрослые дышат свежим воздухом.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В конце мая отдыхающих на набережной, несмотря на всяческие ограничительные меры из-пандемии, довольно много.
На Черном море хорошо в любую погоду.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Народ наслаждается морским воздухом в одиночку, парами, семьями и целыми компаниями.
К обустройству самой набережной особых претензий нет, все как было раньше до коронавируса.
Ротонда - визитка Алушты.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
А вот знаменитую ротонду пока еще нельзя причислить к красотам Алушты.
Визитке города требуется косметический ремонт. Стоит сделать несколько шагов к пляжу за ротондой, то и вовсе будто на свалку попадаешь. Вид весьма неприглядный: проход к пляжу перегородили грубыми досками, которые прикрутили к белоснежным балясинами и перилам.
Люди проходят к морю через проем в заграждении.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Наших людей ничем не напугаешь: к морю пробираются сквозь проем в дощатом щите, хотя пляж официально закрыт.
Дата начала купального сезона пока неизвестна.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
После полосы препятствий из канавы и кусков бетона можно спокойно посидеть на галечном пляже, прогретом солнышком.
В Алуште уже открыт неофициальный сезон купания.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Находятся смельчаки, которые купаются и загорают: вода прогрелась до +15, воздух всего + 19, да и ветер дует довольно прохладный.
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ИСТОЧНИК KP.RU