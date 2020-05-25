2020-05-25T12:21:16+03:00
Общество

В Алуште вход на пляж заколотили досками

Город-курорт пока не думает готовиться к курортному сезону [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Возле ротонды выкопали траншею.Возле ротонды выкопали траншею.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Набережная - это главная достопримечательность и визитная карточка Алушты. Невозможно побывать в городе и не прогуляться по закованному в бетон берегу Черного моря.

Дети и взрослые дышат свежим воздухом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дети и взрослые дышат свежим воздухом.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В конце мая отдыхающих на набережной, несмотря на всяческие ограничительные меры из-пандемии, довольно много.

На Черном море хорошо в любую погоду. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Черном море хорошо в любую погоду.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Народ наслаждается морским воздухом в одиночку, парами, семьями и целыми компаниями.

К обустройству самой набережной особых претензий нет, все как было раньше до коронавируса.

Ротонда - визитка Алушты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ротонда - визитка Алушты.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А вот знаменитую ротонду пока еще нельзя причислить к красотам Алушты.

Визитке города требуется косметический ремонт. Стоит сделать несколько шагов к пляжу за ротондой, то и вовсе будто на свалку попадаешь. Вид весьма неприглядный: проход к пляжу перегородили грубыми досками, которые прикрутили к белоснежным балясинами и перилам.

Люди проходят к морю через проем в заграждении. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Люди проходят к морю через проем в заграждении.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Наших людей ничем не напугаешь: к морю пробираются сквозь проем в дощатом щите, хотя пляж официально закрыт.

Дата начала купального сезона пока неизвестна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дата начала купального сезона пока неизвестна.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

После полосы препятствий из канавы и кусков бетона можно спокойно посидеть на галечном пляже, прогретом солнышком.

В Алуште уже открыт неофициальный сезон купания. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Алуште уже открыт неофициальный сезон купания.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Находятся смельчаки, которые купаются и загорают: вода прогрелась до +15, воздух всего + 19, да и ветер дует довольно прохладный.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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