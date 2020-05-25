В Крыму распустилась купина неопалимая – опасное ядовитое растение

25 Май 2020 2020-05-25T10:34:57+03:00

Цветок распускается в мае-июне, но к красивым бутонам ни прикасаться, ни тем более вдыхать их аромат нельзя. Фото: официальный сайт МЧС РК.

Ожог можно получить, даже не притрагиваясь к цветку

Изменить размер текста: A A

Крымчан предупредили о цветении купины неопалимой, одного из самых коварных ядовитых цветков.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, травянистое растение расцветает в мае-июне, но к красивым бутонам ни прикасаться, ни тем более вдыхать их аромат нельзя. Цветок выделяет ядовитые летучие соединения, которые могут обжечь дыхательные пути.

Если к растению поднести зажженную спичку, вспыхнет красное пламя, но сам цветок при этом не пострадает. За счет этого купина неопалимая и получила свое название.

Его ядовитость зависит от солнца. В ясную погоду ожог можно получить, даже не притрагиваясь к купине. Появится он через несколько часов, сопровождаемый несколькими этапами: сначала раздражение на коже, затем появятся волдыри и язвы. Шрамы от ожогов могут остаться на всю жизнь.

Крымчанам советуют запомнить, как выглядит растение и постараться избегать его, также стоит предостеречь детей об опасности. Помимо этого рекомендуется одеваться в закрывающую все тело одежду, особое внимание уделить ногам. Если же избежать ожога не удалось, то лучше сразу обратиться к врачу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU