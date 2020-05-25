Шесть крымчан за сутки заразились коронавирусом
Шесть человек в Крыму за сутки заболели коронавирусной инфекцией, сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, одного зараженного выявили при обращении за медпомощью, остальных пять инфицированных обнаружили по результатам эпидемиологического расследования. Всех зараженных госпитализировали в инфекционный стационар.
Также глава Крыма уточнил, что пять из шести случаев – бессимптомные.
Напомним, что с начала развития эпидемиологической ситуации в Крыму зафиксировали 346 коронавирусных больных. Выписаны 153 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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