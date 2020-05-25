2020-05-25T11:00:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть крымчан за сутки заразились коронавирусом

У пяти инфицированных нет симптомов заболевания
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Арзив "КП"Фото: Арзив "КП"
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Шесть человек в Крыму за сутки заболели коронавирусной инфекцией, сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, одного зараженного выявили при обращении за медпомощью, остальных пять инфицированных обнаружили по результатам эпидемиологического расследования. Всех зараженных госпитализировали в инфекционный стационар.

Также глава Крыма уточнил, что пять из шести случаев – бессимптомные.

Напомним, что с начала развития эпидемиологической ситуации в Крыму зафиксировали 346 коронавирусных больных. Выписаны 153 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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