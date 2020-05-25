В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T12:52:15+03:00

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За сутки в Крыму скончались два заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК, 25 мая количество умерших от коронавируса достигло 11 человек.

При этом по состоянию на 24 мая сообщалось о девяти умерших.

С начала развития пандемии в Крыму зафиксировали 346 случаев инфицирования коронавирусом, из них 184 человека продолжают лечение, а 153 – выписаны из больниц. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, 136 - в средней степени тяжести и 44 - в удовлетворительном.

Под медицинским наблюдением на 25 мая находится 2122 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 1173, в стационарах - 309 пациентов, а в обсерваторах - 640 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU