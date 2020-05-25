Сколько миллионов потратил Крым на открытие и работу своих обсерваторов

25 Май 2020 2020-05-25T18:09:13+03:00

На обустройство обсерваторов в Крыму потратили 82 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За время их работы двухнедельный карантин в изоляции прошли 1856 граждан

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С начала режима повышенной готовности к ЧС из-за пандемии на открытие и работу обсерваторов Минздраву Крыма выделили 81 миллион 720 тысяч 309 рублей. За время работы изоляторов двухнедельный карантин прошли 1856 граждан.

Первые деньги для открытия обсерватора на базе евпаторийского санатория «Здравница», находящегося в ведении республиканского ГУП «Солнечная Таврика», были выделены распоряжением Совета министров 23 апреля. В мае сумма ассигнований была увеличена с 9 миллионов 846 тысяч 975 рублей до 20 миллионов 268 тысяч 790 рублей.

Отдельно на открытие обсерватора в Ялте Минздрав получил 4 миллиона 565 тысяч 177 рублей.

22 мая очередным распоряжением правительства на содержание обсерваторов было перечислено 56 миллионов 886 тысяч 342 рубля.

Напомним, с 24 мая пребывание в обсерваторах для лиц, приезжающих в Крым без достаточных на то оснований, является обязательным и платным.

Основанием служит крымская регистрация, недвижимость, служебная командировка от органов власти, грузоперевозки, работа на авиа- и морском транспорте.

По словам вице-премьера правительства Крыма Елены Романовской, пребывание в обсерваторе одного человека обходится республике в 1700 рублей в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU