2020-05-25T18:09:13+03:00
Экономика

Сколько миллионов потратил Крым на открытие и работу своих обсерваторов

За время их работы двухнедельный карантин в изоляции прошли 1856 граждан
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
На обустройство обсерваторов в Крыму потратили 82 миллиона рублейНа обустройство обсерваторов в Крыму потратили 82 миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С начала режима повышенной готовности к ЧС из-за пандемии на открытие и работу обсерваторов Минздраву Крыма выделили 81 миллион 720 тысяч 309 рублей. За время работы изоляторов двухнедельный карантин прошли 1856 граждан.

Первые деньги для открытия обсерватора на базе евпаторийского санатория «Здравница», находящегося в ведении республиканского ГУП «Солнечная Таврика», были выделены распоряжением Совета министров 23 апреля. В мае сумма ассигнований была увеличена с 9 миллионов 846 тысяч 975 рублей до 20 миллионов 268 тысяч 790 рублей.

Отдельно на открытие обсерватора в Ялте Минздрав получил 4 миллиона 565 тысяч 177 рублей.

22 мая очередным распоряжением правительства на содержание обсерваторов было перечислено 56 миллионов 886 тысяч 342 рубля.

Напомним, с 24 мая пребывание в обсерваторах для лиц, приезжающих в Крым без достаточных на то оснований, является обязательным и платным.

Основанием служит крымская регистрация, недвижимость, служебная командировка от органов власти, грузоперевозки, работа на авиа- и морском транспорте.

По словам вице-премьера правительства Крыма Елены Романовской, пребывание в обсерваторе одного человека обходится республике в 1700 рублей в день.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На борьбу с коронавирусом Минздрав Крыма потратил больше 830 миллионов рублей
Сколько миллионов потратил Крым на открытие и работу своих обсерваторов
Поселок Багерово Ленинского района остался без воды
В Джанкое местный житель выбросил собственную мать из окна
Крымчанка разыскивает дочь, которую на границе с Украиной забрали в обсерватор
Двое детей попали в больницу из-за аварии в Симферопольском районе
Житель Евпатории после шести неудачных краж решил попытать счастья в седьмой раз
В Севастополе бабушка потеряла внучку, одетую в хиджаб и кожаную юбку
В Крыму прошло первое заседание по уголовному делу против инициатора энергоблокады полуострова
В районе поселка Зуя снова изменили схему движения
Режим дистанционного обучения в Крыму планируют продлить
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом