В Симферополе и Севастополе 26 мая частично отключат электричество

25 Май 2020 2020-05-25T21:35:27+03:00

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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26 мая, во вторник в Симферополе и Севастополе на несколько часов пропадет свет. Энергетики занимают ремонтом оборудования, поэтому и отключат ток.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 92а, 94-98 (чет);

ул. Гагарина, 17, 17а, 21, 21а, 31-35 (нечет);

ул. Киевская, 2-14 (чет), 11-19 (нечет);

ул. Коцюбинского, 2-14 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Лебедева, 1-25;

ул. Солнечная, 2-30 (чет), 1-33 (нечет);

пер. Ялтинский, 8-15;

Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Портовая 16,18,18-А,37

с 9.00 до 17.00

ул. Репина 26,28,32;

пл. 50 лет СССР 5/3;

пр. Гагарина 3;

ул. Героев Подводников 8,10;

ул. Гавена 14-А,14-Б;

ул. Лизы Чайкиной 95;

ул. Генерала Коломийца 1-13 (нечет)

с 8.00 до 17.00

с. Резервное, с. Гончарное, с. Орлиное – пер. Шоссейный 2, 3, ул. КСП "Красный Октябрь" уч. 918, 421, 433.

с 10.00 до 16.00

п. Андреевка: ул. Качинская 38-а,20-40,15/1,39-а,15-41,42, ул. Огородняя 12/1, 12/,2,11/1,11/2 (стройцех), ул. Качинская, ул. Огородняя 14-18, 13-19, ул. Садовая 32-а,2-32,1-41,19,27, ул. Центральная 4-20,11-б,1-41,53, ул. Майская 2-36,1-19,21, пер. Садовый 4-6,23. (Скважина водоканала).

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ИСТОЧНИК KP.RU