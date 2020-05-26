В Крыму за сутки подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T12:06:04+03:00

За сутки в крыму выявлено 3 новых слуая коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Крыму за стуки выявлено 3 новых случая коронавирусной инфекции. Двое больных проживают в Симферополе и один в Алуште.

- В Симферополе и Алуште это старые очаги, контактные по ранее подтвержденным очагам, - уточнил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Больные госпитализированы в условиях инфекционных стационаров.

Еще один случай заражения в Симферополе выявлен у гражданина, который прибыл из-за границы и находился под наблюдением на самоизоляции. На 10 день у него взяли материал на анализ, который дал положительный результат.

Всего в Крыму по состоянию на 26 мая зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 154 человека, 186 продолжают лечение, 11 умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU