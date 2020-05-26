В Крыму коронавирус стал официальной причиной смерти у 3 из 11 умерших

26 Май 2020 2020-05-26T11:02:17+03:00

Официально от коронавируса в Крыму скончались три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Официально от коронавируса в Крыму умерли 3 человека. Еще у 8 инфицированных смерть наступила по причине других заболеваний.

- Одиннадцать человек умерли, из них коронавирус, как причина смерти, подтвержден у троих, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

Из 349 случаев, зарегистрированных в настоящее время, 129 протекают в средней степени тяжести, 53 больных находятся в удовлетворительном состоянии.

- Четверо в тяжелом состоянии, - добавил Чемоданов. - Трое находятся в 7-й горбольнице Симферополя на не инвазивной ИВЛ и один в Евпатории на инвазивной вентиляции легких.

Еще 183 человека проходят лечение в стационарах с диагнозом «вне больничная пневмония», из них 9 находятся в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением в республике 2260 человек, на дому 1215, 315 в стационарах и 726 в обсерваторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU