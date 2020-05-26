За сутки в платные обсерваторы Крыма попали 60 человек

26 Май 2020 2020-05-26T11:20:32+03:00

За сутки в обсерваторы попали 60 прибывших на полуостров граждан РФ. Фото: Архив КП

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За истекшие сутки в обсерваторы Крыма направлено 60 человек, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Из пунктов пропуска это 31 человек, из аэропорта 16, с железной дороги - 6, прибывших через Крымский мост 7 человек, - уточнил Крутиков.

Всего в обсерваторах Крыма находятся 726 человек.

С 24 мая для граждан, не имеющих крымской прописки или недвижимости, а также не являющихся командированными сотрудниками органов власти, членами экипажей судов или грузоперевозчиками, пребывание в обсерваторе является обязательным и платным.

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ИСТОЧНИК KP.RU