За сутки в платные обсерваторы Крыма попали 60 человек
За истекшие сутки в обсерваторы Крыма направлено 60 человек, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
- Из пунктов пропуска это 31 человек, из аэропорта 16, с железной дороги - 6, прибывших через Крымский мост 7 человек, - уточнил Крутиков.
Всего в обсерваторах Крыма находятся 726 человек.
С 24 мая для граждан, не имеющих крымской прописки или недвижимости, а также не являющихся командированными сотрудниками органов власти, членами экипажей судов или грузоперевозчиками, пребывание в обсерваторе является обязательным и платным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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