2020-05-26T11:56:12+03:00
Общество

Крымские медики получили больше 60 миллионов премиальных за коронавирус

Но жалобы от недовольных продолжают поступать
Анна КИРИЕНКО
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Надбавки за коронавирус получили около 3 тысяч медработниковНадбавки за коронавирус получили около 3 тысяч медработниковФото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму на выплату стимулирующих надбавок за работу с коронавирусом направлено 62,3 миллиона рублей. Премиальные выплачены без малого трем тысячам медиков, контактирующим с больными или их биоматериалом.

- Продолжают поступать обращения по поводу выплат стимулирующих надбавок за работу с данной категорией больных, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. - Группа риска разъяснена нам Министерством здравоохранения РФ, в нее входят не больные, а наши медицинские работники, которые контактируют с биологическим материалом и ковидными больными.

Начисление и выплата стимулирующих регламентируются тремя постановлениями. Два из них федеральные, по которым крымским медработникам выплачено 36,7 миллиона рублей.

Еще 25,6 миллиона начислено из республиканского бюджета тем категориям сотрудников, которые не попали в федеральный приказ.

Напомним, на борьбу с коронавирусом крымский Минздрав получил более 830 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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