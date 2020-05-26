2020-05-26T12:11:58+03:00
Происшествия

Охраннику из Симферополя грозит два года тюрьмы за кражу из школы

Мужчина вынес техники на 326 тысяч рублей
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Общая сумма вреда составила 326 тысяч рублей.Общая сумма вреда составила 326 тысяч рублей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В симферопольской школе украли технику и деньги. Вором оказался ранее судимый охранник учебного заведения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, из школы 44-летний мужчина вынес 8 ноутбуков, мультимедийный проектор, 3 сантехнических смесителя, видеорегистратор и деньги. Общая сумма наворованного составила 326 тысяч рублей.

Подозреваемый в краже вину признал и сообщил, что награбленное сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Залоговые билеты на украденное полицейские изъяли в комиссионном магазине.

На бывшего охранника завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине хотят посадить в тюрьму судью из Крыма за работу на Россию
Под Судаком из воды вытащили утонувшего подводного охотника
Кладбище животных: Алуштинскую набережную украсили чучелами лисы, барсука и кабана
Охраннику из Симферополя грозит два года тюрьмы за кражу из школы
Крымские медики получили больше 60 миллионов премиальных за коронавирус
За сутки в платные обсерваторы Крыма попали 60 человек
Стало известно, как жителям Крыма можно попасть в Севастополь
В Крыму коронавирус стал официальной причиной смерти у 3 из 11 умерших
В Крыму за сутки подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом
За ночь в Симферополе оштрафовали 43 уличных гонщика
Погода в Крыму на 26 мая: дождь и тепло до +20
В Симферополе и Севастополе 26 мая частично отключат электричество
На борьбу с коронавирусом Минздрав Крыма потратил больше 830 миллионов рублей
Сколько миллионов потратил Крым на открытие и работу своих обсерваторов
Поселок Багерово Ленинского района остался без воды
В Джанкое местный житель выбросил собственную мать из окна
Крымчанка разыскивает дочь, которую на границе с Украиной забрали в обсерватор
Двое детей попали в больницу из-за аварии в Симферопольском районе
Житель Евпатории после шести неудачных краж решил попытать счастья в седьмой раз
В Севастополе бабушка потеряла внучку, одетую в хиджаб и кожаную юбку
В Крыму прошло первое заседание по уголовному делу против инициатора энергоблокады полуострова
В районе поселка Зуя снова изменили схему движения
Режим дистанционного обучения в Крыму планируют продлить
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом