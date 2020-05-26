Охраннику из Симферополя грозит два года тюрьмы за кражу из школы

26 Май 2020 2020-05-26T12:11:58+03:00

Мужчина вынес техники на 326 тысяч рублей

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В симферопольской школе украли технику и деньги. Вором оказался ранее судимый охранник учебного заведения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, из школы 44-летний мужчина вынес 8 ноутбуков, мультимедийный проектор, 3 сантехнических смесителя, видеорегистратор и деньги. Общая сумма наворованного составила 326 тысяч рублей.

Подозреваемый в краже вину признал и сообщил, что награбленное сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Залоговые билеты на украденное полицейские изъяли в комиссионном магазине.

На бывшего охранника завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU