Охраннику из Симферополя грозит два года тюрьмы за кражу из школы
В симферопольской школе украли технику и деньги. Вором оказался ранее судимый охранник учебного заведения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, из школы 44-летний мужчина вынес 8 ноутбуков, мультимедийный проектор, 3 сантехнических смесителя, видеорегистратор и деньги. Общая сумма наворованного составила 326 тысяч рублей.
Подозреваемый в краже вину признал и сообщил, что награбленное сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Залоговые билеты на украденное полицейские изъяли в комиссионном магазине.
На бывшего охранника завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU