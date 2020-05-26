2020-05-26T12:27:56+03:00
Общество

Кладбище животных: Алуштинскую набережную украсили чучелами лисы, барсука и кабана

Новых «обитателей» клумб уже успели сфотографировать местные жители
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Подслушано в Алуште"/"Вконтакте"Фото: "Подслушано в Алуште"/"Вконтакте"
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В Профессорском уголке, одной из главных набережных Алушты, появились необычные обитатели. Набережную украсили чучела животных, передает Крымское информационное агентство.

Новых «обитателей» клумб уже успели сфотографировать местные жители. Но вдохновили чучела лисы, кабана и барсука немногих.

Некоторые предположили, что «скульптуры» быстро облезут от дождя и солнца, другие удивились, что этот «стиль украшательства» перекочевал из местных дворов на клумбы центральной набережной. В целом же местные жители сошлись во мнении, что это «мрак», «ужас» и «кладбище животных».

Местные жители предположили, что чучела могут быстро облезть на солнце. Фото: "Подслушано в Алуште"/"Вконтакте"

Местные жители предположили, что чучела могут быстро облезть на солнце. Фото: "Подслушано в Алуште"/"Вконтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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