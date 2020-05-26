Кладбище животных: Алуштинскую набережную украсили чучелами лисы, барсука и кабана

26 Май 2020 2020-05-26T12:27:56+03:00

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В Профессорском уголке, одной из главных набережных Алушты, появились необычные обитатели. Набережную украсили чучела животных, передает Крымское информационное агентство.

Новых «обитателей» клумб уже успели сфотографировать местные жители. Но вдохновили чучела лисы, кабана и барсука немногих.

Некоторые предположили, что «скульптуры» быстро облезут от дождя и солнца, другие удивились, что этот «стиль украшательства» перекочевал из местных дворов на клумбы центральной набережной. В целом же местные жители сошлись во мнении, что это «мрак», «ужас» и «кладбище животных».

Местные жители предположили, что чучела могут быстро облезть на солнце. Фото: "Подслушано в Алуште"/"Вконтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU