2020-05-26T13:04:30+03:00
Происшествия

Под Судаком из воды вытащили утонувшего подводного охотника

Сотрудники МЧС и бригада медиков пытались оказать помощь мужчине, но не удалось
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В районе бухты Капсель Судаке погиб мужчина, который занимался подводной охотой, сообщили в пресс-службе МЧС по Крым.

Спасатели получили сообщение о том, что на мысе Алчак-Кая стало плохо мужчине, в половине восьмого вечера. Спасатели, выехавшие на место, увидели, что пострадавшего вытащил на берег сын.

Сотрудники МЧС и бригада медиков пытались оказать помощь мужчине и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Но мужчина скончался, не приходя в сознание. Тело передали в доступное место и передали сотрудникам полиции.

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов порекомендовал быть осторожнее с купаниями в этот период времени, поскольку вода еще недостаточно прогрелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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