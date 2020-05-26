Под Судаком из воды вытащили утонувшего подводного охотника
В районе бухты Капсель Судаке погиб мужчина, который занимался подводной охотой, сообщили в пресс-службе МЧС по Крым.
Спасатели получили сообщение о том, что на мысе Алчак-Кая стало плохо мужчине, в половине восьмого вечера. Спасатели, выехавшие на место, увидели, что пострадавшего вытащил на берег сын.
Сотрудники МЧС и бригада медиков пытались оказать помощь мужчине и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Но мужчина скончался, не приходя в сознание. Тело передали в доступное место и передали сотрудникам полиции.
Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов порекомендовал быть осторожнее с купаниями в этот период времени, поскольку вода еще недостаточно прогрелась.
ИСТОЧНИК KP.RU