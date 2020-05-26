2020-05-26T13:13:28+03:00
Политика

На Украине хотят посадить в тюрьму судью из Крыма за работу на Россию

За госизмену перед Киевом ей грозит срок от 12 до 15 лет
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Ее обвиняют в госизмене, помощи России во время крымского переворота и за работу в рамках законодательства РФ.Ее обвиняют в госизмене, помощи России во время крымского переворота и за работу в рамках законодательства РФ.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Так называемая прокуратура АРК (Украина, - Ред.) направила в суд дело против крымской судьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Судью обвиняют в том, что в 2014 году она осталась работать в Крыму по российскому законодательству и занялась «подрывной деятельностью».

- В суд направили обвинительный акт в отношении бывшей судьи Киевского районного суда Симферополя Автономной Республики Крым по статье 111 УК Украины (государственная измена), - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры АРК.

Сотрудники правоохранительных органов решили, что женщина изменила Украине, а также помогала России во время крымского переворота, а еще ее обвинили в работе по законам РФ.

На Украине за госизмену ей грозит срок от 12 до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
На Украине хотят посадить в тюрьму судью из Крыма за работу на Россию
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