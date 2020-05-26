Крым и Севастополь занимают последние места по коронавирусу на Юге России
Крым и Севастополь находится на последних местах по заболеваемости covid-19 в Южном федеральном округе.
На 100 тысяч населения в Севастополе 35 случаев коронавируса, в Республике Крым - 17,8.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по заболеваемости в ЮФО.
На первом месте Республика Калмыкия - 326,5 случаев на 100 тысяч населения. На втором - Республика Адыгея с показателем 153,5. Астраханская область на третьем месте - 147,4 случая. Далее следуют Волгоградская область с показателем 90,8 случаев, Ростовская область - 88,2, Краснодарский край - 59,7.
По состоянию на 26 мая в Крыму заболели коронавирусной инфекцией 349 человек. В Севастополе - 158 человек. Умерли 11 и 3 соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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