Владельцу «Тайгана» продлили домашний арест

26 Май 2020 2020-05-26T13:52:11+03:00

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Директору парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» продлили домашний арест. Такое решение принял Белогорский районный суд Симферополя, сообщил Зубков в своем блоге.

По его словам, прошлая мера пресечения действовала до 3 июня, но ее продлили до 3 августа.

Следующее судебное заседание назначено на 5 июня. К этому времени планируют подготовить экспертизу, которую назначил суд по итогу рассмотрения ходатайства адвокатов владельца парка.

- Дело выходит на финишную прямую. По всем предположениям, в июне рассмотрение должно уже закончиться, и будет вынесен приговор, - отмечает Олег Зубков.

Напомним, Олег Зубков попал под стражу 3 февраля текущего года. Основной повод – владелец парков не явился на судебное заседание по уголовному делу, возбужденному по факту нанесения увечий туристке в июле 2018 года, когда на Ольгу Соломину из Кирова напал лев. 11 февраля суд изменил Зубкову меру пресечения на домашний арест и освободил его из-под стражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU