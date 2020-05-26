В Крыму открыт научно-практический центр по исследованию коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T15:22:46+03:00

Аналитический научно-практический центр отслеживает и оценивает ситуации в областях здравоохранения и экономики. Фото: архив КП.

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В КФУ запустили Аналитический научно-практический центр, сообщили в пресс-службе университета. Центр создан по указу Главы РК, в его задачи входит отслеживание и оценка ситуации в областях здравоохранения и экономики.

Помимо этого Центр предлагает оптимальные решения для функционирования этих сфер при эпидемии.

- Самый лучший вариант для предотвращения пандемии – закрыть все, но тогда полностью разрушится экономика, а при снятии всех ограничений есть угроза, что не справится медицина. Для победы сейчас необходимо открытие второго «научного» фронта. И чем больше ученых и лабораторий будет привлечено к исследованиям, тем быстрее и основательнее будет победа, - отметил ректор КФУ Андрей Фалалеев.

Также он добавил, что университет выступает в качестве площадки для научных исследований по борьбе с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU