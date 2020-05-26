Севастопольским старшеклассникам предложили поступить во львовские вузы

26 Май 2020 2020-05-26T15:45:59+03:00

Рекламная запись появилась в одном из пабликов в соцсетях

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Старшеклассников Севастополя пригласили окончить старшие классы на территории Украины. Также выпускникам предложили помощь в поступлении в вузы Львова. Рекламная запись появилась в одной из популярных групп «Вконтакте».

- Прожив год или два во Львове, ваш ребенок окунется в мир украинской культуры, откроет для себя новые грани украинского языка, узнает о традициях, которые поразят сполна! Приглашаем обогатиться духовно и усовершенствоваться умственно! - говорится в записи, опубликованной в группе «Подслушано в Севастополе».

Нестандартная рекламная запись появилась в группе, в которой обычно публикуются новости Севастополя и красивые снимки города-героя, передает ForPost.

Старшеклассникам города-героя предлагают обучение во львовской школе с проживанием в украиноязычной семье. Там ребенка обеспечат питанием, якобы позаботятся о досуге и даже предоставят репетитора.

В свое оправдание администраторы паблика сообщили, что запись была размещена через биржу «Вконтакте», потому отменить ее не было возможности.

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ИСТОЧНИК KP.RU