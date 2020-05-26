Крымчане могут обратиться в Прокуратуру по вопросам коронавирусной инфекции
Жители и гости Крыма могут обращаться на «горячую линию» Прокуратуры Республики Крым по вопросам коронавирусной инфекции.
Как сообщили КП-Крым в Прокуратуре Киевского района Симферополя, звонить на «горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции» нужно 27 мая с 09.00 до 18.00 по телефонам (3652) 550-383, 550-328 (Прокуратура Республики Крым), 270-528 (Прокуратура Киевского района Симферополя)
Напомним, что по состоянию на 26 мая в Крыму заболели коронавирусной инфекцией 349 человек. В Севастополе - 158 человек. Умерли 11 и 3 соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU