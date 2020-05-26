Крымчане могут обратиться в Прокуратуру по вопросам коронавирусной инфекции

26 Май 2020 2020-05-26T16:05:16+03:00

Звонить нужно по двум номерам телефонов. Фото: Михаил ПАТЛИС

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Жители и гости Крыма могут обращаться на «горячую линию» Прокуратуры Республики Крым по вопросам коронавирусной инфекции.

Как сообщили КП-Крым в Прокуратуре Киевского района Симферополя, звонить на «горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции» нужно 27 мая с 09.00 до 18.00 по телефонам (3652) 550-383, 550-328 (Прокуратура Республики Крым), 270-528 (Прокуратура Киевского района Симферополя)

Напомним, что по состоянию на 26 мая в Крыму заболели коронавирусной инфекцией 349 человек. В Севастополе - 158 человек. Умерли 11 и 3 соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU