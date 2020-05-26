На что могут рассчитывать предприниматели Крыма из-за пандемии коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T16:20:10+03:00

Представителям малого и среднего бизнеса выплатили больше 700 миллионов рублей

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Представителям малого и среднего бизнеса в Крыму выплатили больше 700 миллионов рублей в качестве федеральной субсидии для частичной компенсации затрат на оплату труда работников.

Как сообщила вице-премьер - министр финансов РК Ирина Кивико, в Крыму зарегистрировано 67,8 тысячи индивидуальных предпринимателей и около 32 тысяч юридических лиц.

Чаще всего предприниматели обращаются за мерой поддержки, которую выплачивает Федеральная налоговая служба - это 12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника, если сохранено 90% коллектива предприятия с 1 марта по 1 апреля.

- Заявку уже подали более 25 тысяч налогоплательщиков и выплачено более 700 миллионов рублей, - сообщила Кивико.

При этом больше тысячи заявок от индивидуальных предпринимателей отклонено, поскольку документы были заполнены неправильно.

Вице-премьер напомнила, что для крымских бизнесменов также снижены ставки налога на имущество, транспортный налог, действуют ставки упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, все муниципалитеты Крыма снизили ставку по единому налогу на временный доход.

Если же предприятия арендовали муниципальное имущество или землю, они могут не вносить арендную плату за апрель и май.

Еще одна из федеральных мер поддержки - освобождение предпринимателей от налогов во втором квартале этого года и выдача кредитов под 2% годовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU