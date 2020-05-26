2020-05-26T16:42:36+03:00
Общество

В Керчи ветеран ВОВ не получила положенные выплаты ко Дню Победы

По факту видеообращения пенсионерки проводится проверка
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сейчас женщина находится в больнице, куда ее пришли навестить офицеры следственного отдела. Фото: официальный портал Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.Сейчас женщина находится в больнице, куда ее пришли навестить офицеры следственного отдела. Фото: официальный портал Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.
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Следователи проверяют сведения из видеообращения 91-летней жительницы Керчи, которая не получила положенные ей выплаты ко Дню Победы.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, видеообращение пенсионерки сотрудники нашли на одном из сайтов. В нем Вера Степановна Сапсай жаловалась, что ко Дню Победы не получила выплат, которые полагались ветеранам Великой Отечественной войны.

Женщина сейчас лежит в больнице, куда пришли навестить ее офицеры следственного отдела.

В годы ВОВ женщина работала в крымском колхозе, позже ей выдали удостоверение участника войны. Но после 2014 года ветеранское свидетельство украинского образца на российское не поменяли, а сведения о заслугах не задокументировали.

Пожилой керчанке окажут всю необходимую помощь по восстановлению ее в статусе труженицы тыла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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