Работники нескольких больниц Крыма остались без президентских выплат

26 Май 2020 2020-05-26T17:14:06+03:00

Сорок пять крымских работников остались без стимулирующих выплат. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Крыму 45 сотрудников медицинского учреждения не получили стимулирующие в размере 707 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК, при проверке выяснилось, что 9 сотрудникам ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» не выплатили надбавки на сумму 226 тысяч рублей, а 55 медработникам ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» начислили выплаты с нарушением условий расчета.

Помимо этого, 45 человек, работающих непосредственно с зараженными коронавирусом, также остались без выплат в размере 707 тысяч рублей.

При этом в 4 обсерваторах, сотрудники которых близко работают с Covid-19, вопрос со стимулирующими вообще не решен.

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ИСТОЧНИК KP.RU