В Крыму поймана банда мошенников, отмывших миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и полиции Крыма поймали участников межрегиональной преступной группы, которые занималась незаконной банковской деятельностью.
Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, преступники обналичивали деньги различных коммерческих организаций через фальшивую оплату товаров, работ и услуг.
По заранее продуманному плану деньги переводили на счета подконтрольных компаний, после уже обналичивали. За это участники получали от 7 до 12% от перечисленных средств.
Сотрудники полиции задержали организаторов, бухгалтеров и участников группировки. По предварительным данным, в теневой оборот они вывели более миллиарда рублей, при этом присвоив себе более 110 миллионов рублей.
На членов преступной группы завели уголовные дела. Пока они находятся под подпиской о невыезде.
Также к ответственности привлекли клиентов преступной группы, которых потребовали уплатить налог в размере более 100 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU