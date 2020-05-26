2020-05-26T18:22:58+03:00
Происшествия

В Крыму поймана банда мошенников, отмывших миллиард рублей

Себе участники группировки взяли более 110 миллионов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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ТрататТрататФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники ФСБ и полиции Крыма поймали участников межрегиональной преступной группы, которые занималась незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, преступники обналичивали деньги различных коммерческих организаций через фальшивую оплату товаров, работ и услуг.

По заранее продуманному плану деньги переводили на счета подконтрольных компаний, после уже обналичивали. За это участники получали от 7 до 12% от перечисленных средств.

Сотрудники полиции задержали организаторов, бухгалтеров и участников группировки. По предварительным данным, в теневой оборот они вывели более миллиарда рублей, при этом присвоив себе более 110 миллионов рублей.

На членов преступной группы завели уголовные дела. Пока они находятся под подпиской о невыезде.

Также к ответственности привлекли клиентов преступной группы, которых потребовали уплатить налог в размере более 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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