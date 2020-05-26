Алупкинский парк и Массандровский дворец открылись для гостей
В Крыму открыли Алупкинский парк и территорию Массандровского дворца, сообщили в пресс-службе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.
Людей принимают в ограниченном режиме – одновременно в парке могут находиться не более 300 человек.
При себе посетители должны иметь маски, а на входе у них измеряют температуру. Там же гостям выдают памятку с датой и временем пропуска на открытые территории.
Войти можно лишь один раз за сутки, а находиться в парковых зонах музея-заповедника можно не более трех часов.
Внимание гостей также заостряют на том, что территория Воронцовского дворца-музея все еще закрыта.
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ИСТОЧНИК KP.RU