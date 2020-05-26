2020-05-26T18:49:00+03:00
Общество

Алупкинский парк и Массандровский дворец открылись для гостей

Туристов пускают в ограниченном количестве
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Одновременно в парке могут находиться не более 300 человек. Фото: официальный сайт Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.Одновременно в парке могут находиться не более 300 человек. Фото: официальный сайт Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.
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В Крыму открыли Алупкинский парк и территорию Массандровского дворца, сообщили в пресс-службе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Людей принимают в ограниченном режиме – одновременно в парке могут находиться не более 300 человек.

При себе посетители должны иметь маски, а на входе у них измеряют температуру. Там же гостям выдают памятку с датой и временем пропуска на открытые территории.

Войти можно лишь один раз за сутки, а находиться в парковых зонах музея-заповедника можно не более трех часов.

Внимание гостей также заостряют на том, что территория Воронцовского дворца-музея все еще закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Алупкинский парк и Массандровский дворец открылись для гостей
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