В Симферополе и Севастополе 27 мая частично отключат электричество
27 мая в отдельных районах Симферополе и Севастополе временно пропадет свет. Энергетики полуострова занимаются ремонтом оборудования, поэтому и отключат ток.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Инге, 46, 46в, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 71-107 (нечет), 110-134 (чет);
ул. Интернациональная, 1/13-23 (нечет), 2/15-26 (чет);
ул. Крылова, 123, 134-156 (чет);
пер. Крайний, 1-16, 18-28 (чет);
пер. Крылова, 2-48 (чет);
ул. Жидкова, 15-33 (нечет), 16/2-36 (чет);
ул. Полигонная, 12-48 (чет), 15-37 (нечет);
пер. Полигонный, 7-15 (нечет), 12-20 (чет)
Каменский массив, садовые товарищества: «Дорожник», «Дзержинец», «Снежинка», «Консервщик»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
пр. Нахимова,1-15;
бульвар Матросский
с 9.00 до 14.00
ул. Воронежская, 26;
ул. Восточная,11-а;
ул. Декабристов, 2-4, 24-А, 26-А, 26-38 (чет), 31-А;
ул. Черцова, 4-6, 10, 16-18, 24, 30, 34, 38, 54-56, 64 (чет), 1-15,27 (нечет);
ТСН «Персик»
с 9.00 до 17.00
ул. Генерала Коломийца 1, 11,13,15;
ул. Лоцманская 1
с 8.00 до 17.00
с. Резервное, с. Гончарное, с. Орлиное – пер. Шоссейный 2, 3, ул. КСП "Красный Октябрь" уч. 918, 421, 433
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ИСТОЧНИК KP.RU