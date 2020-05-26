В Симферополе и Севастополе 27 мая частично отключат электричество

26 Май 2020 2020-05-26T21:25:48+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Перебои с подачей света возникнут из-за ремонтных работ

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27 мая в отдельных районах Симферополе и Севастополе временно пропадет свет. Энергетики полуострова занимаются ремонтом оборудования, поэтому и отключат ток.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Инге, 46, 46в, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 71-107 (нечет), 110-134 (чет);

ул. Интернациональная, 1/13-23 (нечет), 2/15-26 (чет);

ул. Крылова, 123, 134-156 (чет);

пер. Крайний, 1-16, 18-28 (чет);

пер. Крылова, 2-48 (чет);

ул. Жидкова, 15-33 (нечет), 16/2-36 (чет);

ул. Полигонная, 12-48 (чет), 15-37 (нечет);

пер. Полигонный, 7-15 (нечет), 12-20 (чет)

Каменский массив, садовые товарищества: «Дорожник», «Дзержинец», «Снежинка», «Консервщик»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Нахимова,1-15;

бульвар Матросский

с 9.00 до 14.00

ул. Воронежская, 26;

ул. Восточная,11-а;

ул. Декабристов, 2-4, 24-А, 26-А, 26-38 (чет), 31-А;

ул. Черцова, 4-6, 10, 16-18, 24, 30, 34, 38, 54-56, 64 (чет), 1-15,27 (нечет);

ТСН «Персик»

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Коломийца 1, 11,13,15;

ул. Лоцманская 1

с 8.00 до 17.00

с. Резервное, с. Гончарное, с. Орлиное – пер. Шоссейный 2, 3, ул. КСП "Красный Октябрь" уч. 918, 421, 433

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ИСТОЧНИК KP.RU