Погода в Крыму на 27 мая: дождь и тепло до +22

27 Май 2020 2020-05-27T06:13:31+03:00

На ЮБК температура воздуха +19…21°, а воды +15° . Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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27 мая на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 19…21°.

В Керчи облачность с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер днем северный до 14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU