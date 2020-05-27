В Крыму собрали 300 тонн урожая земляники

27 Май 2020 2020-05-27T10:21:49+03:00

В этом году площадь ягодных культур на 10 гектаров больше, чем в прошлом. Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства РК.

Красногвардейский, Ленинский и Бахчисарайский районы лидируют в сборе ягоды

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В Крыму собрали около 300 тонн земляники, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

Красногвардейский, Ленинский и Бахчисарайский районы лидируют в сборе ягоды. Уборочная кампания идет полным ходом также в Джанкойском, Красноперекопском, Черноморском, Советском, Сакском, Раздольненском, Нижнегорском, Первомайском, Кировском и Симферопольском районах.

Ягодные культуры занимают более 107 гектаров, что на 10 единиц больше, чем в прошлом году.

Под открытым небом землянику выращивают на площади в 85 гектаров, а в парниках и теплицах - на площади в 22 гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU