Мать с двумя детьми застряла в грязи под Судаком
В лесу под Судаком застрял внедорожник с двумя детьми и женщиной. Машина завязла в грязи и водителю пришлось звать на помощь спасателей.
Прибывшие на место сотрудники крымского МЧС достали «SsangYong» из грязи с помощью лебедки.
- К счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В это время года, отмечают спасатели, подобные ситуации не редкость. Из-за дождей и размытия грунта некоторые места в горах непроходимы. Поэтому в МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в горно-лесную местность.
Ранее КП-Крым писала о мужчине, который пять часов пролежал в грязи размокшего русла реки на мысе Алчак.
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ИСТОЧНИК KP.RU