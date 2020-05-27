Мать с двумя детьми застряла в грязи под Судаком

27 Май 2020 2020-05-27T10:36:59+03:00

Автомобиль попал в грязевую ловушку вечером 26 мая. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Машина провалилась в размокшую от дождей землю [фото]

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В лесу под Судаком застрял внедорожник с двумя детьми и женщиной. Машина завязла в грязи и водителю пришлось звать на помощь спасателей.

Прибывшие на место сотрудники крымского МЧС достали «SsangYong» из грязи с помощью лебедки.

- К счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В это время года, отмечают спасатели, подобные ситуации не редкость. Из-за дождей и размытия грунта некоторые места в горах непроходимы. Поэтому в МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в горно-лесную местность.

Ранее КП-Крым писала о мужчине, который пять часов пролежал в грязи размокшего русла реки на мысе Алчак.

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ИСТОЧНИК KP.RU